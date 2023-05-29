«Ливерпуль» готов заплатить 80 млн евро за чемпиона мира

«Ливерпуль» одержим идеей подписать Алексиса Макаллистера в среднюю линию поля. Мерсисайдцы хотят как можно скорее закрыть трансфер, ведь интерес 24-летнему чемпиону мира проявляют и другие гранды европейского футбола.

По данным Fichajes, «Ливерпуль» готов заплатить за Макаллистера 80 миллионов евро, что является серьёзной суммой. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алексиса в 42 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Алексис Макаллистер провёл за «Брайтон» 40 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 12 голов и три результативных паса на партнёров.