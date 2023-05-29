«Арсенал» удалил публикацию об Аршавине после жалоб украинцев

В понедельник Андрею Аршавину исполнилось 42 года. По этому случаю лондонский «Арсенал» сделал публикацию в социальных сетях. Она представляла собой видео с покером Аршавина в известном матче против «Ливерпуля» на «Энфилде».

К вечеру «Арсенал» удалил публикацию. Произошло это после жалоб украинцев.

За «Арсенал» в своё время Андрей Аршавин провёл 144 матча. В них россиянин записал на свой счёт 31 гол и 46 голевых передач на партнёров.

В настоящий момент Аршавин работает в «Зените». Питерцы недавно стали чемпионами России пятый год подряд.