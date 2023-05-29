Экс-игрок «Зенита» может перейти в «Эвертон»

Форвард «Коринтианса» Юри Алберто попал в шорт-лист «Эвертона». Напомним, ранее 22-летний нападающий выступал за «Зенит».

По сведениям Goal, представители «Эвертона» связались с агентом бразильца по поводу возможного трансфера. Отмечается, в английском клубе пока не приняли окончательного решения по Алберто. На данный момент «ириски» раздумывают над тем, стоит ли направлять официальное предложение «Коринтиансу».

Добавим, что в случае успешной сделки «Зенит» получит 50% от всей суммы трансфера.

В текущем сезоне Алберто принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и стал автором шести голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.