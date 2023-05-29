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Кейн может помешать «Реалу» подписать Холанна слухи

29 Мая 2023 • 17:35 Комментировать

Нападающий Эрлинг Холанн, который проводит шикарный дебютный сезон в «Манчестер Сити», остаётся на радаре «Реала». Подписать норвежца ближайшим летом вряд ли будет возможно, однако мадридцам нужен будет новый нападающий уже в ближайшее трансферное окно, ведь Карим Бензема выходит на закат карьеры.

В сложившейся ситуации «сливочные» могут уже этим летом постараться подписать Гарри Кейна. Это может помешать «Реалу» совершить трансфер Эрлинга Холанна в будущем, ведь Кейн вряд ли согласится быть временным основным форвардом до прихода норвежца, пишет AS.

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Манчестер Сити Гарри Кейн Эрлинг Холанн
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