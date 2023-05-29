Нападающий Эрлинг Холанн, который проводит шикарный дебютный сезон в «Манчестер Сити», остаётся на радаре «Реала». Подписать норвежца ближайшим летом вряд ли будет возможно, однако мадридцам нужен будет новый нападающий уже в ближайшее трансферное окно, ведь Карим Бензема выходит на закат карьеры.

В сложившейся ситуации «сливочные» могут уже этим летом постараться подписать Гарри Кейна. Это может помешать «Реалу» совершить трансфер Эрлинга Холанна в будущем, ведь Кейн вряд ли согласится быть временным основным форвардом до прихода норвежца, пишет AS.

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года.