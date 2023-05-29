Аршавин отреагировал на знак внимания со стороны «Арсенала»

В понедельник Андрею Аршавину исполнилось 42 года. Лондонский «Арсенал», за который Аршавин выступал в своё время, опубликовал в социальных сетях видео с четырьмя голами россиянина в матче против «Ливерпуля», состоявшемся весной 2009 года. Экс-игрок «канониров» ответил на вопрос, ожидал ли он такого знака внимания со стороны лондонского клуба.

«Стало ли это неожиданностью? Я об этом не задумывался. С бывшими игроками «Арсенала» не общаюсь и поздравления от них не получал», - сказал Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Всего за «Арсенал» Аршавин провёл 144 матча, в которых забил 31 гол и отдал 46 голевых пасов.

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