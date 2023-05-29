Алексис Санчес хочет вернуться в АПЛ – у него есть вариант

Вингер Алексис Санчес хотел бы снова поиграть в Премьер-лиге Англии. О том, что 34-летний чилиец рассматривает такой вариант, рассказывает на своих страницах таблоид the Sun.

По данным источника, у Санчеса есть вариант на туманном Альбионе, причём серьёзный. Так, вернуть Алексиса в свои ряды желает «Арсенал», который в следующем сезоне впервые за долгое время выступит в Лиге чемпионов.

Сезон 2022/2023 Санчес провёл в «Марселе» (18 голов и три голевых паса в 43 матчах). За «Арсенал» чилиец выступал с лета 2014 года до средины января 2018 года. Тогда Алексис сменил лондонский клуб на «Манчестер Юнайтед».