Маунт обратился к фанатам после провального сезона «Челси»

«Челси» провалил сезон, финишировав лишь на 12-й позиции в Премьер-лиге Англии. К фанатам команды через социальные сети обратился полузащитник Мэйсон Маунт.

«Справедливо сказать, что это был сезон взлётов и падений, но ваша поддержка никогда не ослабевала. Путешествуя по стране, вы были с нами на каждом этапе пути, хоть временами мы и не заслуживали этого. Теперь пришло время сделать перерыв и восстановиться. Спасибо и наслаждайтесь летом», - написал Маунт.

Добавим, что новым главным тренером «Челси» стал Маурисио Почеттино, о чём уже было объявлено. Аргентинец подписал контракт по формуле «2+1».