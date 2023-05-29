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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт обратился к фанатам после провального сезона «Челси»

29 Мая 2023 • 16:39 Комментировать

«Челси» провалил сезон, финишировав лишь на 12-й позиции в Премьер-лиге Англии. К фанатам команды через социальные сети обратился полузащитник Мэйсон Маунт.

«Справедливо сказать, что это был сезон взлётов и падений, но ваша поддержка никогда не ослабевала. Путешествуя по стране, вы были с нами на каждом этапе пути, хоть временами мы и не заслуживали этого. Теперь пришло время сделать перерыв и восстановиться. Спасибо и наслаждайтесь летом», - написал Маунт.

Добавим, что новым главным тренером «Челси» стал Маурисио Почеттино, о чём уже было объявлено. Аргентинец подписал контракт по формуле «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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