Мудрика высмеяли за слова оператору

В зимнее трансферное окно «Челси» заплатил за Михаила Мудрика 70 миллионов евро. Более того, за счёт бонусов эта сумма может вырасти до 100 миллионов. В 17 матчах за «Челси» украинец ни разу не забил, отметившись лишь двумя голевыми передачами. Понятное дело, что Мудрика в Англии критикуют, ведь он не оправдал ожиданий.

После заключительного матча сезона против «Ньюкасла» оператор трансляции снимал идущего по полю Мудрика крупным планом. Футболист попросил оператора «взять лучший ракурс».

В социальных сетях фанаты высмеяли Мудрика. Многие написали о том, что украинцу следовало бы больше беспокоиться о своей игре, чем о ракурсе, с которого его снимают.