Почеттино стал пятым тренером в истории, который работал в «Челси» и «Тоттенхэме»

Новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино присоединился к четырём наставникам, которых объединяет одна общая черта. Аргентинец стал пятым тренером в истории, который работал в «Челси» и «Тоттенхэме». Ранее оба клуба возглавляли, Андре Виллаш-Боаш, Жозе Моуринью, Антонио Конте и Глен Ходдл.

Напомним, Почеттино сегодня официально был объявлен новым тренером «Челси». Аргентинец подписал контракт до лета 2025 года с опцией продления на один сезон. В стане «Тоттенхэма» Маурисио ранее работал с 2014 по 2019 год. Аргентинец не выиграл со «шпорами» ни одного трофея, но зато выдал лучший финиш клуба в истории АПЛ и выводил команду в финал Лиги чемпионов.