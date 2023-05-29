«Ливерпуль» не хочет продавать Фабиу Карвалью

«Ливерпуль» не намерен расставаться со своим полузащитником Фабиу Карвалью на постоянной основе. Журналист Пол Джойс сообщает, что мерсисайдский клуб уже отклонил предложение о постоянном трансфере от неназванного клуба.

Источник утверждает, что в «Ливерпуле» всё ещё считают Карвалью ценным активом, который в будущем может добиться большого прогресса. Напомним, в аренде футболиста заинтересованы многие английские клубы.

Ранее Карвалью выступал за лондонский «Фулхэм», которому в позапрошлом сезоне помог вернуться в Английскую премьер-лигу. В этом розыгрыше чемпионата Фабиу забил два гола в чемпионате за «Ливерпуль».