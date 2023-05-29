«Манчестер Сити» готов продать Канселу летом

«Манчестер Сити» в ближайшее время будет готов продать своего защитника Жоау Канселу, который закончил свою полугодичную аренду в мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб откажется от права выкупа за 70 миллионов евро.

Источник отмечает, что в числе претендентов на Канселу в данный момент есть два клуба – лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона». Последние были бы рады заполучить португальца, но всё будет зависеть от ситуации с финансовым фэйр-плеем. Возможно, «Манчестер Сити» пойдёт «сине-гранатовым» навстречу и согласится отдать игрока в аренду.