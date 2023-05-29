Владельцы «Челси» прокомментировали назначение Почеттино

Новым рулевым «Челси» стал Маурисио Почеттино. В понедельник было объявлено о подписании с аргентинским специалистом контракта на два года с опцией продления на сезон. На страницах сайта «Челси» приводится совместное заявление владельцев «Челси», в том числе Тодда Бёли.

«Спортивная команда провела кропотливый и продуманный процесс, которым гордится правление. Мы рады, что Маурисио присоединится к «Челси». Это тренер мирового класса с выдающимся послужным списком. Мы все с нетерпением ждём его на борту», - говорится в заявлении.

Напомним, что в следующем сезоне «Челси» не выступит в еврокубках. В завершившемся чемпионате лондонцы заняли лишь 12-е место.