В «Челси» объяснили, почему выбрали Почеттино

В понедельник было официально объявлено о том, что новым главным тренером «Челси» будет Маурисио Почеттино. Аргентинец подписал контракт на два года с опцией продления ещё на сезон.

На сайте «Челси» приведено совместное заявление спортивных директоров «Челси» - Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.

«Опыт Маурисио, его высокие стандарты, лидерские качества и характер помогут «Челси» прогрессировать. Он тренер-победитель, работавший на самом высоком уровне, в разных лигах и в разных языковых средах. Его дух, тактический подход и стремление к развитию сделали его исключительным кандидатом», - говорится в заявлении.

Ранее в Англии Почеттино уже работал с двумя командами – с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».