Лондонский «Челси» официально объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Аргентинский специалист подписал с клубом контракт, который рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

Почеттино год находился без работы. В начале сентября 2022 года аргентинец был одним из фаворитов на пост тренера «Челси», но лондонский клуб в итоге остановился на кандидатуре Грэма Поттера, который был уволен уже в апреле.

«Челси» закончил сезон на двенадцатом месте в Английской премьер-лиге. В других соревнованиях лондонцы тоже провалились и выступили ниже привычного уровня.

Почеттино ранее работал в Англии во главе «Тоттенхэма» и «Саутгемптона».