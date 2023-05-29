Мэддисон станет первым игроком, который покинет «Лестер»

Ожидается, что полузащитник Джеймс Мэддисон станет первым футболистом, который покинет «Лестер» в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает английское издание Mirror Football.

Напомним, вчера «Лестер» официально оформил вылет в Чемпионшип. Команда сыграет во втором дивизионе впервые с сезоне-2013/14. Мэддисон является одним из самых статусных игроков команды, поэтому его уход должен состояться самым быстрым. Также «лис» с большой долей вероятности покинет молодой вингер Харви Барнс.

Ранее Мэддисона связывали с переходом в «Ньюкасл», который момент вновь предпринять попытки провернуть трансфер ближайшим летом.