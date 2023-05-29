Влахович хочет перейти в клуб АПЛ

Слухи давно связывают нападающего Душана Влаховича с уходом из «Ювентуса». Интерес к 23-летнему сербу приписывают многим европейским топ-клубам. Сам Влахович хотел бы примерить на себе футболку «Челси». Об этом рассказал итальянский журналист Руди Галетти.

«Челси» может сделать конкретное предложение по Влаховичу, особенно потому, что их следующий тренер Маурисио Почеттино считает этого игрока идеальным нападающим для реализации его тактической идеи. Футболиста привлекает переход в «Челси», и достижение соглашения по личному контракту не будет проблемой», - сказал Галетти Give Me Sport.

Портал transfermarkt оценивает Душана Влаховича в 75 миллионов евро.