Бюджет «Арсенала» на лето – 200 миллионов евро + деньги, вырученные с продаж

Руководство «Арсенала» готов поддержать главного тренера Микеля Артетой солидными деньгами на трансферном рынке. По информации от журналиста Саймона Джонса, «канониры» готовы перед возвращением в Лигу чемпионов выложить за новичков 200 миллионов евро. Также клуб вложит в усиление состава деньги, вырученные с продаж футболистов.

Сейчас известно, что «Арсенал» с большой долей вероятности покинет полузащитник Гранит Джака. За его трансфер леверкузенский «Байер» заплатит в районе 15 миллионов евро.

Напомним, «Арсенал» в первую очередь хочет купить у «Вест Хэма» опорного полузащитника Деклана Райса. Сумма трансфера обойдётся «канонирам» в сумму свыше 100 миллионов евро.