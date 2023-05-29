«ПСЖ» неожиданно заинтересовался полузащитником «Арсенала»

Французский «ПСЖ» хочет удивить своих болельщиков трансфером полузащитника лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора. По информации от журналиста Саймона Джонса, парижане всерьёз интересуются норвежским хавбеком.

Тем не менее, источник утверждает, что трансфер Эдегора в Париж в данный момент расценивается как крайне маловероятный. Дело в том, что у игрока есть контракт до 2025 года с «Арсеналом». Более того, футболист является одним из ключевых в планах главного тренера Микеля Артеты на будущее. «Канониры» уже работают над новым контрактом норвежца.

Напомним, Эдегор ранее защищал цвета мадридского «Реала», где так и не смог закрепиться в основном составе.