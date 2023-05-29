«Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Мактоминая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай интересен «Ньюкаслу», который ищет усиление в полузащиту перед новым сезоном, в котором команда Эдди Хау сыграет в Лиге чемпионов.

Тем не менее, если верить журналисту Самуэлю Лакхёрсту, «Манчестер Юнайтед» в данный момент не заинтересован в продаже Мактоминая, даже несмотря на то, что футболист получает мало игровой практики после трансфера Каземиро прошлым летом.

Сам Мактоминай был бы не против уйти, чтобы получать в новом клубе больше игрового времени. Напомним, 26-летний Скотт успел сыграть за «Манчестер Юнайтед» в семи разных сезонах.