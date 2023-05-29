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Романо: «Челси» объявит о назначении Почеттино в ближайшие часы

29 Мая 2023 • 14:09 Комментировать

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в ближайшие часы лондонский «Челси» официально сообщит о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Отмечается, что аргентинский специалист подпишет соглашение сроком на три года.

Вчера Фрэнк Лэмпард провёл свой последний матч на посту временного тренера «Челси». У англичанина закончился контракт, ведь он был рассчитан именно до конца сезона.

Почеттино ранее возглавлял «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» в Английской премьер-лиге. Последним местом работы аргентинца был французский «ПСЖ», откуда тренера уволили год назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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