Романо: «Челси» объявит о назначении Почеттино в ближайшие часы

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в ближайшие часы лондонский «Челси» официально сообщит о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Отмечается, что аргентинский специалист подпишет соглашение сроком на три года.

Вчера Фрэнк Лэмпард провёл свой последний матч на посту временного тренера «Челси». У англичанина закончился контракт, ведь он был рассчитан именно до конца сезона.

Почеттино ранее возглавлял «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» в Английской премьер-лиге. Последним местом работы аргентинца был французский «ПСЖ», откуда тренера уволили год назад.