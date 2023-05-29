Если «Ливерпуль» не сможет подписать Маунта, Клопп будет очень зол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сильно расстроится, если его команда не сможет подписать полузащитника Мэйсона Маунта из лондонского «Челси». Журналист Джейсон Бёрт сообщает, что англичанин вместе с хавбеком «Брайтона» Алексисом Макаллистером является приоритетной целью Клоппа на усиление полузащиты.

Ситуацию усложняет тот факт, что Маунт в данный момент предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед», хотя игроком также интересуется «Ливерпуль» и «Арсенал». При этом не исключено, что футболист продлит контракт с лондонским «Челси» после прихода Маурисио Почеттино.