Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Если «Ливерпуль» не сможет подписать Маунта, Клопп будет очень зол

29 Мая 2023 • 14:03 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сильно расстроится, если его команда не сможет подписать полузащитника Мэйсона Маунта из лондонского «Челси». Журналист Джейсон Бёрт сообщает, что англичанин вместе с хавбеком «Брайтона» Алексисом Макаллистером является приоритетной целью Клоппа на усиление полузащиты.

Ситуацию усложняет тот факт, что Маунт в данный момент предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед», хотя игроком также интересуется «Ливерпуль» и «Арсенал». При этом не исключено, что футболист продлит контракт с лондонским «Челси» после прихода Маурисио Почеттино.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» уверен в продлении контракта Гимараэса, на игрока претендует «Барселона»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» прокомментировали назначение Почеттино
15:10 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» объяснили, почему выбрали Почеттино
15:10 · Англия. Премьер-лига
АПЛ – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Асенсио
15:02 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» сомневаются в подписании Кейна
15:00 · Англия. Премьер-лига
Канте ответил болельщику на вопрос о будущем
14:57 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон станет первым игроком, который покинет «Лестер»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Влахович хочет перейти в клуб АПЛ
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Вулверхэмптон» претендуют на футболиста «Манчестер Юнайтед»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Бюджет «Арсенала» на лето – 200 миллионов евро + деньги, вырученные с продаж
14:39 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Я не узнаю Маунта»
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вспомнил главный подвиг Аршавина в АПЛ в его день рождения
14:34 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» неожиданно заинтересовался полузащитником «Арсенала»
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Мактоминая
14:25 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски – о своём будущем: «Не знаю, где окажусь»
Все новости
Рекомендуем