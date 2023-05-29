Артета: «Очень рад, что все понимают, насколько хорош был Джака в этом сезоне»

Тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал бурную реакцию болельщиков «канониров» на замену полузащитника Гранита Джаки в матче с «Вулверхэмптоном». Напомним, швейцарец с большой долей вероятности покинет «Арсенал» летом и перейдёт в леверкузенский «Байер».

«Реакция болельщиков на Джаку? Он заслужил это, проведя замечательный сезон. Он был исключителен, сыграл большую роль в успехе команды. Я очень рад, что все понимают, насколько хорош был Гранит в этом сезоне», – цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

ДЖака закончил сезон с 7 голами и 7 ассистами в чемпионате Англии.