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Артета: «Перед стартом сезона я сказал Джаке, что у меня есть сомнения на его счёт»

29 Мая 2023 • 13:02 Комментировать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как ему удалось мотивировать полузащитника Гранита Джаку выдать лучший сезон в своей карьере. Напомним, швейцарец отметился 7 голами и 7 ассистами в прошедшем розыгрыше АПЛ.

«Перед стартом сезона я сказал Джаке, что у меня есть сомнения на его счёт. Я сказал ему, что он должен привносить больше, справляться лучше. Затем он вернулся в расположение клуба на предсезонную подготовку, сбросив 4 килограмма, в полной боевой готовности. На его лице было написано, что он стал намного более привержен к делу», – цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

Со следующего сезона Джака с большой долей вероятности будет играть за леверкузенский «Байер». «Арсенал» должен получить за игрока 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака
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