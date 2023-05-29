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«Фулхэм» нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед»

29 Мая 2023 • 12:47 Комментировать

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред может продолжить карьеру в другом клубе из Английской премьер-лиги. Интерес к бразильцу проявляет лондонский «Фулхэм», который вчера проиграл «красным дьяволам» 1:2 на «Олд Траффорд» в последнем туре чемпионата.

По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, главный тренер «дачников» Марку Силва хотел бы усилить центральную линию полузащиты трансфером Фреда, у которого через год заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» всерьёз задумывается о продаже 30-летнего Фреда, чтобы купить ему на замену более молодого футболиста.

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