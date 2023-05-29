Крёше не горит желанием становиться новым спортивным директором «Баварии»

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Крёше рассматривается в качестве приоритетного кандидата на замену Хасану Салихамиджичу в мюнхенской «Баварии». Журналист Кристофер Мичел сообщает, что «красная машина» проявляет серьёзный интерес к немецкому специалисту.

Отмечается, что в услугах Крёше также заинтересован лондонский «Тоттенхэм», который ищет замену Фабио Паратичи. Тем не менее, сам Маркус не горит желанием уходить ни в «Тоттенхэм», ни в «Баварию». Источник сообщает, что Крёше хочет остаться в «Айнтрахте» и продолжать свою работу на текущей должности.