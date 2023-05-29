Лэмпард назвал трёх лучших игроков «Челси» в матче с «Ньюкаслом»

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал трёх лучших игроков своей команды в матче против «Ньюкасла», где «пенсионеры» сыграли вничью.

«Льюис Холл был очень хорош в матче с «Ньюкаслом». Ему есть куда расти, но даже сейчас он является очень хорошим футболистом. Нони Мадуэке тоже провёл качественный матч. Кэрни Чуквуэмека вышел на замену и смотрелся очень ярко. Есть оптимизм, что эти футболисты в обозримом будущем добьются успеха», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, Лэмпард покинул свой пост после матча с «Ньюкаслом», так как его контракт подошёл к концу. Новым тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино.