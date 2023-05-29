Хаверц – худший игрок прошедшего розыгрыша АПЛ по проценту реализации

Нападающий «Челси» Кай Хаверц завершил сезон-2022/23 в качестве худшего футболиста Английской премьер-лиги по проценту реализации голевых моментов. Напомним, в нынешнем сезоне немецкий форвард отметился 7 голами в чемпионате. По метрике xG Хаверц не добрал 5 голов, что делает его худшим в Премьер-лиге по этому показателю.

На втором месте после Хаверца располагается нападающий другого лондонского клуба – Эдди Нкетиа, который защищает цвета «Арсенала». Англичанин не реализовал 4 голевых момента в прошедшем розыгрыше АПЛ.

Тройку неудачников замыкает Кристиан Эриксен из «Манчестер Юнайтед», у которого такие же показатели, как у Нкетиа.