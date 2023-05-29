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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг настойчиво просит у руководства купить Кейна

29 Мая 2023 • 12:05 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отчаянно хочет заполучить в свою команду нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, который вчера повторил лучший показатель в своей карьере, закончив сезон с 30 голами в Английской премьер-лиге.

По информации от The Athletic, наставник «красных дьяволов» настойчиво просит у руководства приобрести ему Кейна, у которого летом будет оставаться всего год по контракту со «шпорами». Сам Гарри не против сменить клубную прописку.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ранее связывали и с другими нападающими. На радаре у команды Эрика тен Хага находился Виктор Осимхен из «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023
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