Фабиу Карвалью хочет покинуть «Ливерпуль» на постоянной основе

Неназванный клуб за пределами Англии нацелился на нападающего «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. По информации от журналиста Фабрицио Романо, эта команда хочет приобрести португальца на постоянной основе.

Источник также сообщает, что на столе у «Ливерпуля» есть предложения от других клубов Английской премьер-лиги, но они заинтересованы лишь в аренде Фабиу. Пока Карвалью не принял ни одно предложение об аренде. Португалец больше склоняется к тому, чтобы уйти на постоянной основе.

Напомним, Карвалью перешёл в «Ливерпуль» прошлым летом из лондонского «Фулхэма». В этом сезоне Фабио забил два гола в Премьер-лиге.