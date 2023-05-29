Де Брёйне, Холанн и другие: названы лучшие игроки сезона АПЛ

Аналитики статистического портала Whoscored составили символическую сборную минувшего сезона Английской премьер-лиги. По их мнению, лучшим был признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. Его средняя оценка – 7,6.
В список лучших, кроме бельгийца, попали следующие футболисты: голкипер Давид Райя, защитники Киран Триппьер, Итан Пиннок, Фабиан Шер, Люк Шоу, полузащитники Букайо Сака, Бруну Фернандеш, Джек Грилиш, нападающие Гарри Кейн и Эрлинг Холанн.
Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», на втором месте финишировал лондонский «Арсенал». Топ-3 замкнул «Манчестер Юнайтед».
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