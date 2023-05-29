Милнер: «Было странно прощаться с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился эмоциями от прощания со своей командой. Напомним, англичанин летом покинет команду на правах свободного агента. Его новым клубом с большой долей вероятности станет «Брайтон», о чём ранее сообщал авторитетный журналист Фабрицио Романо.

«Было странно прощаться с командой. Мы получили замечательный приём в последней домашней игре. Болельщики всегда были невероятны, с первого дня моего пребывания в клубе», – заявил Милнер в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, Милнер выступал за «Ливерпуль» в каждом сезоне, в котором командой руководил Юрген Клопп. Джеймс выиграл с клубом все возможные трофеи.