Барнс готов перейти в «Ньюкасл»

Полузащитник «Лестера» Харви Барнс готов ближайшим летом покинуть свою команду ради того, чтобы остаться в Английской премьер-лиге. Напомним, «лисы» вчера официально вылетели во второй дивизион.

По информации от Football Insider, в услугах Барнса заинтересован «Ньюкасл». Сам футболист уже дал понять, что заинтересован в переходе в команду Эдди Хау. Сумма трансфера, которую хочет получить «Лестер» – 50 миллионов евро.

Барнс закончил кампанию в статусе лучшего бомбардира «Лестера» в Английской премьер-лиге. Харви отметился 13 голами и одним результативным пасом в чемпионате.