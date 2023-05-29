Джака высказался об уходе из «Арсенала»

Швейцарский полузащитник Гранит Джака прокомментировал информацию об уходе из лондонского «Арсенала». Ранее в СМИ сообщалось, что 30-летний хавбек может продолжить карьеру в леверкузенском «Байере».

«Все узнаете на следующей неделе», - передает слова Гранита The Mirror.

Джака защищает цвета «Арсенала» с июля 2016 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Его трансферный ценник составляет 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ швейцарец провел 37 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.