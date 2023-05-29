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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус: «К сожалению, мы не выиграли трофей, но всё равно провели хороший сезон»

29 Мая 2023 • 10:48 Комментировать

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус оценил сезон своей команды. Напомним, коллектив Микеля Артеты финишировал на втором месте в Английской премьер-лиге – это лучший результат клуба с сезоне-2015/16.

«Мы провели хороший сезон. К сожалению, мы не выиграли трофей, что было нашей целью, но всё равно провели хороший сезон. Мы смогли создать хорошую атмосферу как внутри, так и снаружи. Фанаты начали больше нас поддерживать», – цитирует Жезуса официальный сайт «Арсенала».

Большую часть сезона «Арсенал» лидировал в турнирной таблице АПЛ. Жезус в своей дебютной кампании на «Эмирейтс» записал на счёт 11 голов и 6 результативных передач в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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