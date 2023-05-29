«Брентфорд» закрыл сделку по трансферу голкипера «Фрайбурга»

«Брентфорд» договорился с «Фрайбургом» по трансферу голкипера Марка Флеккена. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали условия сделки по переезду немца на туманный альбион.

Источник сообщает, что трансфер обойдётся английской команде в 13 миллионов евро. Ожидается, что Флеккен будет основным в «Брентфорде» в следующем сезоне, ведь Давид Райя с большой долей вероятности уйдёт летом в другую команду.

Романо также добавляет, что Флеккен ранее успел пройти медицинское обследование. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Флеккен в этом сезоне отстоял 15 сухих матчей в Бундеслиге.