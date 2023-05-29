Холанн: «Было бы большим разочарованием, если бы я не взял АПЛ с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о том, что изначально ставил перед собой цель победить в чемпионате Англии. Напомним, «горожане» недавно оформили свой третий титул подряд.

«До моего прихода «Манчестер Сити» дважды подряд побеждал в Английской премьер-лиге, поэтому если бы я не выиграл титул в первом сезоне, это было бы для меня большим разочарованием», – цитирует Холанна The Football Writers Association.

Холанн в своём дебютном сезоне забил 36 голов в Премьер-лиге, установив рекорд по количеству забитых мячей за одну кампанию. «Манчестер Сити» скоро предстоит сыграть в финале Кубка Англии и Лиги чемпионов.