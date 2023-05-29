Клопп назвал три трансферные цели «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп нацелен минимум на три трансфера грядущим летом, об этом рапортует Football Insider.

Согласно информации источника, немецкий тренер настаивает на подписании центрального защитника, правого латераля и центрального полузащитника. Также «красные» могут начать поиски нового голкипера на замену Куивину Келлехеру, который близок к уходу летом.

Добавим, что по итогам сезона Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 67 баллов и занял пятое место в турнирной таблице. Таким образом, подопечные Клоппа не сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов.