Хаверц: «Челси» обязательно вернётся в следующем сезоне»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на худший финиш своей команды в Английской премьер-лиге в 21 веке. Напомним, «пенсионеры» закончили сезон на двенадцатой строчке в чемпионате.

«Это был сезон, которого никто из нас не хотел. Мы учимся и растём в командном плане, поэтому в следующем сезоне обязательно вернёмся сильнее. Спасибо вам за всю вашу поддержку на протяжение сезона», – обратился Хаверц к болельщикам «Челси» в социальных сетях.

Напомним, Кай в нынешней кампании записал на свой актив семь голов и одну результативную передачу в Английской премьер-лиге.