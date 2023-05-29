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Легенда «Манчестер Юнайтед» призвал выгнать де Хеа из клуба

29 Мая 2023 • 09:53 Комментировать

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подверг критике испанского вратаря команды Давида де Хеа.

«Я бы убрал де Хеа как можно быстрее из команды. Он не сможет вернуть «МЮ» трофеи. В этом я уверен. Просто нелепо, когда его нахваливают за успешные игры. Это же его работа», - передает слова Кина Sky Sports.

Давид защищает цвета манкунианского клуба с 2011 года. Трудовое соглашение вратаря с «красными дьяволами» рассчитано до июня следующего года.

В нынешнем сезоне де Хеа провел 57 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 59 голов. В 25 матчах испанец отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Рой Кин
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