Мадуэке: «Следующий сезон будет другим для «Челси», я в этом уверен»

Полузащитник «Челси» Нони Мадуэке обратился к болельщикам «синих» после окончания сезона. Англичанин уверен, что в обозримом будущем его команда обязательно достигнет успеха.

«Спасибо вам за то, что заставили меня чувствовать себя здесь как дома с первой минуты. Следующий сезон будет другим для «Челси», я в этом уверен. Не сомневаюсь в успехе нашей команды, вы это заслуживаете. Берегите себя, скоро увидимся на «Стэмфорд Бридж», – написал Мадуэке на своей странице в социальных сетях.

Мадуэке перешёл в «Челси» в январе из ПСВ. Нони успел отметиться одним голом в Английской премьер-лиге.