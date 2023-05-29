Де Брёйне - автор исторического рекорда АПЛ

Бельгийский плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне стал лучшим ассистентом завершившегося сезона Английской премьер-лиги.

Как сообщает Squawka, 31-летний полузащитник – первый игрок в истории чемпионата, который стал лучшим ассистентом в четырех отдельных сезонах: 2016/2017 - 18 ассистов, 2017/2018 - 16, 2019/2020 - 20, 2022/2023 - 16.

31-летний бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

Добавим, что «горожане» стали чемпионами Английской премьер-лиги в сезоне-2022/2023.