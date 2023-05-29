Почеттино одобрил кандидатуру Угарте для «Челси»

Маурисио Почеттино, который в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера «Челси», дал добро на подписание полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинский специалист считает, что уругваец отлично впишется в роль шестого номера в стане «пенсионеров».

«Челси» активно ведёт переговоры по трансферу Мануэля. «Синие» готовы выплатить сумму отступных в размере 60 миллионов евро, но клубу предстоит ещё убедить самого игрока. Английский клуб находится в контакте с агентом Угарте Жорже Мендешем. Ещё одним серьёзным претендентом на хавбека является французский «ПСЖ», который тоже готов выплатить сумму отступных.