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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» показал худший результат в АПЛ с 1994 года

29 Мая 2023 • 08:36 Комментировать

Лондонский «Челси» занял 12-е место по итогам сезона Английской премьер-лиги. Как сообщает B/R Football, это худший результат команды с 1994 года.

В заключительном матче сезона подопечные Фрэнка Лэмпарда расписали мировую с «Ньюкаслом» со счетом 1:1. Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

По итогам сезона «пенсионеры» набрали всего 44 балла в 38 матчах Премьер-лиги. Впервые за семь лет «Челси» не примет участия ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что новым главным тренером лондонского коллектива назначен аргентинец Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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