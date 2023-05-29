Кулибали решил уйти из «Челси» и выбрал новый клуб

Сенегальский защитник «Челси» Калиду Кулибали принял решение сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом стало известно журналистам Il Mattino.

По сведениям журналистов, футболист хочет вернуться в «Наполи», за который выступал до переезда на Туманный Альбион. Агенты игрока уже вступили в переговоры с представителями неаполитанского клуба по данному поводу.

«Наполи» может подписать Кулибали в качестве замены корейцу Ким Мин Джэ, которого сватают в «Манчестер Юнайтед». За команду из Неаполя африканский защитник выступал с 2014 по 2022 год.

В минувшем сезоне АПЛ Калиду сыграл 23 матча, забил два мяча и отдал ассист.