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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ

29 Мая 2023 • 07:20 Комментировать

Стала известна сумма призовых, которую получил «Манчестер Сити» за победу в Английской премьер-лиге. Как сообщает таблоид Daily Mail, за триумф в чемпионате страны «горожане» заработают порядка 166 миллионов фунтов.

В эту сумму войдет доля от продажи местных и зарубежных телевизионных контрактов, призовые за итоговое место команды в сезоне АПЛ, часть от коммерческой прибыли, а также бонус за регулярное появление в прямых эфирах на ТВ Великобритании.

Отмечается, что это рекордные призовые в истории АПЛ.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии, второе место занял лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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