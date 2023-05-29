«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ

Стала известна сумма призовых, которую получил «Манчестер Сити» за победу в Английской премьер-лиге. Как сообщает таблоид Daily Mail, за триумф в чемпионате страны «горожане» заработают порядка 166 миллионов фунтов.

В эту сумму войдет доля от продажи местных и зарубежных телевизионных контрактов, призовые за итоговое место команды в сезоне АПЛ, часть от коммерческой прибыли, а также бонус за регулярное появление в прямых эфирах на ТВ Великобритании.

Отмечается, что это рекордные призовые в истории АПЛ.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии, второе место занял лондонский «Арсенал».