Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» назвали лучшего игрока сезона

29 Мая 2023 • 07:14 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» посредством официального клубного сайта назвал лучшего футболиста команды в сезоне-2022/2023. Им был признан опытный бразильский защитник Тьяго Силва.

В нынешнем сезоне южноамериканский ветеран поучаствовал в 35 поединках за «пенсионеров», в которых отметился двумя голевыми передачами. Его трансферный ценник составляет 2,5 миллиона евро. Срок действующего контракта Силвы с «пенсионерами» рассчитан до середины 2024 года.

«Челси» провально выступил в завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги. Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда финишировала лишь на 12-м месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
29 Мая 2023 в 08:57
Ну и правильно. Дедушка лучший среди пенсионеров.
Хотя итоги сезона заставляют задуматься - это лучший из худших???
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
08:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» показал худший результат в АПЛ с 1994 года
08:21 · Англия. Премьер-лига
Кулибали решил уйти из «Челси» и выбрал новый клуб
07:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед» для борьбы за трофеи
07:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ
07:14 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» назвали лучшего игрока сезона 1
04:59 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Поражение не заслужили»
04:50 · Англия. Премьер-лига
Жота: «От такой игры можно было ожидать много голов»
04:42 · Англия. Премьер-лига
Пикфорд: «Мы должны гордиться»
04:34 · Англия. Премьер-лига
Ундав: «В следующем сезоне будем ещё лучше»
04:25 · Англия. Премьер-лига
Мэйсон: «Конец разочаровывающего сезона»
04:15 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк: «Красивое окончание сказки»
04:09 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Наш момент»
04:04 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Подарили фанам интересный матч»
03:28 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Шаг в правильном направлении»
03:23 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Отличное завершение сезона»
Все новости
Рекомендуем