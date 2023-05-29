В «Челси» назвали лучшего игрока сезона

Лондонский «Челси» посредством официального клубного сайта назвал лучшего футболиста команды в сезоне-2022/2023. Им был признан опытный бразильский защитник Тьяго Силва.

В нынешнем сезоне южноамериканский ветеран поучаствовал в 35 поединках за «пенсионеров», в которых отметился двумя голевыми передачами. Его трансферный ценник составляет 2,5 миллиона евро. Срок действующего контракта Силвы с «пенсионерами» рассчитан до середины 2024 года.

«Челси» провально выступил в завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги. Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда финишировала лишь на 12-м месте в турнирной таблице.