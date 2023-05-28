Английский олдскул: Что за клуб «Лутон», вышедший в Премьер-лигу

В субботу случилась главная сенсация в английском футбольном сезоне. В Премьер-лигу поднялся «Лутон», от которого такого результата не ждали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о новичке элиты.

Чемпионшип считается одним из сильнейших турниров Европы. Хотя это и второй дивизион Англии, по силе команд он даст фору некоторым элитным. При этом даже на фоне этой лиги «Лутон» не выглядел серьёзным претендентом на повышение в классе. Если взглянуть на состав, то тут не встретишь знакомых имён. Более того, весь состав команды по оценке портала transfermarkt стоит 35,85 миллиона евро! Это 6-й с конца показатель Чемпионшипа из 24 участников!

Даже попадание в прошлом сезоне в плей-офф Чемпионшипа выглядело прыжком выше головы. Ещё в сезоне-2013/14 «шляпники» выступали в пятом дивизионе, а шестью годами ранее и вовсе были банкротами. В отношении «Лутона» вводилась внешняя администрации. И вот теперь команда добралась до Премьер-лиги.

Говорить, что «Лутон» – это команда без истории, нельзя. В последний раз в элите «шляпники» выступали в сезоне-1991/92 – последнем до эпохи Премьер-лиги. Наивысшим достижением в элите для «Лутона» стало седьмое место в 1987-м. Главный успех в истории «шляпников» – победа в Кубке лиги в 1988-м, через год команда добралась до финала. В далёком же 1959-м «Лутон» уступил в решающем матче Кубка Англии.

Главная достопримечательность «Лутона» — это стадион. Арена была открыта в 1905 году и вмещает чуть больше 10 тысяч зрителей. Вход на гостевые трибуны проложен через жилые дома. И вот в следующем сезоне этот путь будут преодолевать фанаты «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и других грандов. «Шляпники», правда, планируют переезд на новую арену, но это точно не случится в следующем сезоне. «Лутон» приступил к строительству несколько лет назад, но из-за пандемии коронавируса процесс был приостановлен. Однако теперь заработки от Премьер-лиги наверняка помогут в реализации проекта. Правда, новый стадион будет вмещать 23 000 зрителей – всё равно большим его не назвать.

Надо понимать, что сам город Лутон далеко не фешенебельное место. Из года в год этот город попадает в рейтинги самых ужасных мест Англии. Людям не нравится местная архитектура, недоброжелательность жителей и высокий уровень преступности. Из четырёх же аэропортов около Лондона именно лутонский считается худшим. Вдобавок ко всему это город, где довольно много иммигрантов. В Лутоне белые британцы составляют менее половины населения, и это второй населённый пункт Великобритании по проценту мусульман – 32,9%.

Именно на стадионе «Лутона» случилась одна из самых страшных фанатских драк в истории Англии. В 1985 году в рамках четвертьфинала Кубка Англии в гости приехал «Миллуолл» со своими безумными болельщиками. Как позже стало известно, к гостям присоединилась также фанаты «Вест Хэма» и «Челси». Причиной тому стала ненависть к фанатам «Лутона», которые в те годы были заметны и за счёт своей организованности компенсировали небольшое количество. Сначала приехавшие устроили погром на улицах города, после чего направились на трибуны. Считается, что на гостевую трибуну, где было мест на 5 тысяч зрителей, прошло вдвое больше, снеся турникеты, а ещё часть осталась на улице. Приехавшие фанаты ещё до матча прямо по полю направились к хозяйскому сектору, и полиции пришлось останавливать их с помощью служебных собак. «Лутон» выиграл матч со счётом 1:0, и после финального свистка беспорядки продолжились. Вырывались сиденья, ВИП-сектор забрасывался бильярдными шарами, и полиция с огромным трудом вытеснила фанатов со стадиона, но бои в городе продолжались до поздней ночи. Кстати, после того поединка в Англии хотели ввести Fan ID, и именно поклонники «Лутона» участвовали в эксперименте. Правда, его признали неудавшимся.

Кстати, болельщики продолжают играть в «Лутоне» огромную роль, правда, теперь уже в совсем другом контексте. После банкротства «шляпников» выкупил консорциум фанатов. С тех пор клуб старается почти не тратить денег. «Шляпники», как правило, подписывают или берут свободных агентов. При этом команда имеет довольно стабильный состав. Например, опорник Пелли-Раддок Мпазу прошёл с «Лутоном» весь путь от пятого дивизиона до Премьер-лиги.

Очевидно, что «Лутон» будет главным претендентом на вылет из Премьер-лиги в следующем сезоне. Здорово быть «семейным клубом», где болельщики рядом. Однако деньги в футболе решают многое. За лето «шляпникам» будет крайне сложно усилить состав, чтобы стать конкурентоспособными. С другой стороны, это тот самый настоящий душевный английский олдскул. Здесь не будет глянца, а футболисты будут точно рубиться до последних секунд.

Роман Андреев