«Манчестер Юнайтед» считает ценник Маунта завышенным

Будущее полузащитника Мэйсона Маунта остаётся неопределённым. Действующий контракт игрока с «Челси» рассчитан до средины 2024 года, и в такой ситуации клубу было бы выгодно продать игрока ближайшим летом, ведь переговоры о пролонгации договора не приносят успеха.

Одним из претендентов на Маунта считается «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, «красные дьяволы» не хотят платить за 24-летнего футболиста запрашиваемые 55 миллионов фунтов (около 63 миллионов евро). Манкунианцы считают такой ценник завышенным.

В сезоне 2022/2023 Мэйсон Маунт провёл 35 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач.