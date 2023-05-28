Магуайр может оказаться в топ-клубе Серии А

В летнее трансферное окно защитник Гарри Магуайр покинет «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Give Me Sport, 30-летний футболист отправится в аренду.

Отмечается, что интерес к Магуайру проявляет «Вест Хэм». Впрочем, защитник также находится на радарах грандов Серии А. По данным источника, речь идёт об «Интере», «Милане», «Ювентусе» и «Роме».

В сезоне 2022/2023 Гарри Магуайр провёл за «Манчестер Юнайтед» 30 официальных матчей. Результативными действиями футболист не отмечался. Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро.