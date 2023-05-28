Хулиан Альварес не уйдёт из «Манчестер Сити» в аренду

Нападающий Хулиан Альварес не станет уходить из «Манчестер Сити» в аренду в летнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Информацию об интересе к Альваресу со стороны «Баварии» Романо называет ложной. При этом в Мюнхене ранее говорили о намерении подписать форварда.

В сезоне 2022/2023 Хулиан Альварес провёл за «Манчестер Сити» 48 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего чемпиона мира в 50 миллионов евро.